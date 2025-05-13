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13:51, 13 мая 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли серию ударов по Харьковской области

Российские военные нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли серию ударов по Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Массированная атака беспилотников в Харькове», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что взрывы также прогремели в Купянске и других городах региона. Под ударом оказались объекты Вооруженных сил Украины.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил о расширении плацдарма Вооруженных сил России на купянском направлении. По его словам, российские военные улучшили свои позиции на участке фронта длиной более 30 километров.

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