Русская мошенница Анна Делви снялась для журнала без бюстгальтера

Русская мошенница Делви снялась для журнала King Kong Magazine без бюстгальтера

Русская мошенница Анна Сорокина, более известная как Анна Делви, снялась в откровенном образе для журнала King Kong Magazine. Снимок опубликован в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) издания.

На одном из размещенных снимков 34-летняя аферистка предстала лежа на застеленном деньгами ковре в меховом наряде. Комплект состоял из юбки и крошечного отрезка материала в области груди. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

В качестве обуви Делви подобрали черные сапоги с многочисленными вырезами. Завершили образ укладка с завитыми в локоны волосами и яркий мейкап с графическими стрелками.

В феврале русская мошенница, обманувшая американцев, открыла показ с тюремным браслетом на ноге. Делви вышла на подиум дефиле бренда Elena Velez, которое состоялось в Нью-Йорке.