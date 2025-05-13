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11:51, 13 мая 2025Экономика

Стали известны результаты краш-тестов российского электромобиля

Российские электромобили «Атом» прошли первый из трех циклов краш-тестов
Дмитрий Воронин

Кадр: Telegram-канал АТОМ

Кузова и предсерийные автомобили «Атом» прошли первый из трех циклов краш-тестов, соответствующих международным стандартам безопасности. Их результаты позволили подтвердить эффективность конструкции кузова и доказать на практике надежность используемых в машине решений, заявили представители бренда.

Также стало известно, что речь идет о «крайне важном этапе на пути к запуску массового производства первого российского серийного электромобиля с распашными дверями», а параллельно с краш-тестами, основанными на фронтальных и боковых ударах, а также тестах по защите пешехода, был запущен процесс калибровки систем пассивной безопасности.

Среди проведенных испытаний были, в частности, лобовое столкновение с жесткой стеной на скорости 50 километров в час, фронтальный удар, в рамках которого суммарная скорость деформируемого барьера и испытуемого авто составляет 100 километров в час, а также боковой удар в столб при 32 километрах в час.

В сообщении отмечается, что до начала второго раунда планируется устранить выявленные отклонения первого этапа испытаний, оптимизировать удерживающую систему и фронтальную структуру кузова.

Выпускать автомобили «Атом» будут на заводе «Москвич», бывшем предприятии Renault, которое в настоящее время производит собственные машины из китайских машинокомплектов. В апреле сообщалось, что первый предсерийный образец электромобиля проехал по улицам Москвы, а его будущим покупателям предложат протестировать «Атом» через краткосрочную подписку или каршеринг.

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