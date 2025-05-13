Суд арестовал избивших прохожего в центре Москвы мужчин

В Москве суд арестовал мужчин, избивших заступившегося за девушку прохожего

В Москве суд арестовал мужчин, избивших прохожего в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Али Болкоев и Антон Гребнев будут находиться под стражей до 10 июля 2025 года. Им вменяют покушение на расправу.

10 мая обвиняемые у жилого дома на Лубянском проезде напали на незнакомца, избили его, а затем нанесли несколько колото-резаных ранений. Потасовка попала в объектив уличной видеокамеры. Причиной нападения стало то, что прохожий заступился за девушку.

Потерпевшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинская помощь.