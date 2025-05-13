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18:55, 13 мая 2025Силовые структуры

Суд арестовал избивших прохожего в центре Москвы мужчин

В Москве суд арестовал мужчин, избивших заступившегося за девушку прохожего
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал мужчин, избивших прохожего в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Али Болкоев и Антон Гребнев будут находиться под стражей до 10 июля 2025 года. Им вменяют покушение на расправу.

10 мая обвиняемые у жилого дома на Лубянском проезде напали на незнакомца, избили его, а затем нанесли несколько колото-резаных ранений. Потасовка попала в объектив уличной видеокамеры. Причиной нападения стало то, что прохожий заступился за девушку.

Потерпевшего госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинская помощь.

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