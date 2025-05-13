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19:25, 13 мая 2025Спорт

У трех российских футбольных клубов возникли проблемы из-за долгов

У «Химок», «Ростова» и «Крыльев Советов» проблемы с лицензированием из-за долгов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

У трех футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) возникли проблемы с лицензированием из-за долгов. Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, сложности с получением лицензии РФС-1, которая позволяет клубам заявиться на следующий сезон, возникли у подмосковных «Химок», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». Отмечается, что первый этап выдачи лицензии, позволяющей играть в РПЛ и стыковых матчах, должен состояться 14-16 мая.

После 28 матчей «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, «Крылья Советов» — на десятом, а «Химки» — на 12-м. Лидирует «Краснодар».

27 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о многомиллионном долге «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. Об этом Федорищев узнал от одного из функционеров самарской команды.

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