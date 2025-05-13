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10:49, 13 мая 2025Мир

Уиткофф выразил уверенность в желании России одного исхода по Украине

Уиткофф: Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Breitbart News.

«Я думаю, что русские на самом деле хотят мирного урегулирования», — сказал он.

По словам Уиткоффа, и Москва и Киев пытаются понять, что для них значит мирное разрешение конфликта. Он отметил, что задача посредников состоит в том, чтобы собрать стороны конфликта в одном месте и показать, что не стоит идти по пути, альтернативному миру.

Ранее Уиткофф заявил, что без согласия президента России Владимира Путина мирное урегулирование конфликта на Украине невозможно. По его словам, некоторые выступают против идеи диалога с Путиным, однако он не понимает эту логику.

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