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23:13, 13 мая 2025Бывший СССР

Украина и США подписали дополнительные соглашения к сделке по ресурсам

Минэкономики Украины: Киев и США подписали допсоглашения к сделке по ресурсам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Украина и США подписали дополнительные соглашения к сделке по ресурсам, об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на Министерство экономики республики.

Американская Международная финансовая корпорация развития и украинское Агентство государственно-частного партнерства заключили договор о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Также было подписано имплементированное ранее соглашение между фондом и генеральным партнером на его управление. Договоры вступают в силу вместе с межправительственным соглашением, которое ранее ратифицировала Верховная Рада. Это произойдет 23 мая, на десятый день после опубликованного накануне закона о ратификации.

Следующими этапами станет определение представителей со стороны Киева и Вашингтона, по трое с каждой стороны, согласование инвестиционных протоколов и утверждение условий для привлечения инвестиционных советников. Ожидается, что фонд будет готов через 40-60 дней.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала ратификацию минеральной сделки с США. За проголосовали 338 депутатов.

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