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06:55, 13 мая 2025Россия

В Госдуме захотели обновить дизайн сторублевой купюры

Депутат ГД Гусев предложил изменить дизайн купюры из-за воссоединенния регионов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий ГусевСправедливая Россия — За правду») предложил обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов. Соответствующее обращение было направлено главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной, передает РИА Новости.

В документе парламентарий высказал предложение о постепенной замене денежных знаков, по мере естественного износа.

Он заметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов РФ: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

Ранее стало известно, что крупные российские банки столкнулись с нехваткой долларов нового образца, имеющиеся запасы не в состоянии удовлетворить спрос.

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