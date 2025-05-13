В Госдуме захотели обновить дизайн сторублевой купюры

Депутат ГД Гусев предложил изменить дизайн купюры из-за воссоединенния регионов

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов. Соответствующее обращение было направлено главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной, передает РИА Новости.

В документе парламентарий высказал предложение о постепенной замене денежных знаков, по мере естественного износа.

Он заметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов РФ: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области.

Ранее стало известно, что крупные российские банки столкнулись с нехваткой долларов нового образца, имеющиеся запасы не в состоянии удовлетворить спрос.