В Кремле анонсировали скорую встречу Путина с иностранным лидером

Кремль: Путин проведет встречу с премьером Малайзии Ибрагимом

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом 14 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

«Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества», — утверждается в публикации.

Встреча двух лидеров состоится в рамках официального визита Ибрагима в Россию. Путин и малайзийский премьер также намерены обменяться мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня и обсудить шаги по углублению двустороннего сотрудничества.

11 мая Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры.