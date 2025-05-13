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13:33, 13 мая 2025Россия

В Кремле решили оценивать эффективность работы российских чиновников по-новому

Кремль выставил KPI для регионов России по обучению участников СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Кремле решили оценивать эффективность работы российских чиновников по-новому. В частности, выставлен KPI для регионов по обучению участников специальной военной операции (СВО), передает РБК.

Речь идет о региональных программах обучения с последующим трудоустройством на государственную службу. По данным издания, показатель по регионам варьируется от 30 до 60 человек в год, а нескольким крупным субъектам дали более высокую планку.

«Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему — кто ты такой? Ты не воевал — поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение и смогут с ними говорить на равных», — объяснил необходимость введения KPI один из собеседников издания.

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