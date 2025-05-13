В Крыму 85-летняя пенсионерка стала жертвой барана

В Крыму баран напал на 85-летнюю пенсионерку, женщина не выжила

В Крыму баран напал на 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

ЧП произошло в Раздольненском районе республики. После нападения россиянку госпитализировали с переломами десяти ребер, открытой черепно-мозговой травмой и повреждениями внутренних органов.

Несмотря на усилия врачей, выжить крымчанке не удалось. Женщина до последнего дня сохраняла активность и вела хозяйство, указано в публикации.

Ранее в Крыму трое подростков не выжили после аварии — их питбайки столкнулись с легковым автомобилем. Случившимся заинтересовались органы прокуратуры, начата проверка.