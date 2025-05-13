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11:56, 13 мая 2025Россия

В России обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Депутат ГД Шеремет: Зеленский ищет повод для срыва переговоров в Стамбуле
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

В России обвинили президента Украины Владимира Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле. С заявлением, что Киев ищет удобный повод для этого, выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Политик назвал ультимативные заявления Зеленского относительно мирных переговоров намеренной попыткой сорвать их.

«Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация», — заявил Шеремет.

Депутат также счел высказывания Зеленского за попытку самоутвердиться в международном политическом сообществе за счет авторитета президента России Владимира Путина. «Старается добиться личной встречи с лидером России, чтобы придать себе вес и легитимность», — заключил он.

Ранее Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня. 12 мая Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вновь заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным с теми же условиями.

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