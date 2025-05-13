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11:57, 13 мая 2025Силовые структуры

В России осудили военнослужащего ВСУ за вторжение в Курскую область

Суд приговорил к 15 годам военного ВСУ Коломийца за вторжение в Курскую область
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СК РФ

Суд приговорил к 15 годам военного ВСУ Богдана Коломийца за вторжение в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года Коломиец, вооруженный автоматом, в составе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно вторгся на территорию России с целью совершения террористического акта. Находясь в Глушковском районе Курской области, он запугивал местных жителей и мешал их эвакуации, также неоднократно стрелял в российских военнослужащих и гражданское население. Принимал участие в вооруженном блокировании поселка Новый Путь.

27 октября 2024 года Коломиец был задержан российскими войсками.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили применявшего оружие против мирных жителей военного ВСУ.

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