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12:33, 13 мая 2025Моя страна

В России появится социальная деревня

В России построят социальную деревню для реабилитации инвалидов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Safaniuk / Shutterstock / Fotodom

Реализация экспериментального проекта «Социальная деревня» стартовала в Омске в рамках национального проекта «Семья». Как пишет «Российская газета», предполагается, что здесь в условиях, максимально приближенных к домашним, будут жить и реабилитироваться люди, имеющие инвалидность, но не потерявшие способность и желание трудиться.

Строительство начато в поселке Северный. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, из бюджета на реализацию данной инициативы было выделено 316 миллионов рублей. Всего будет построено пять двухэтажных жилых корпусов. Все они спроектированы по пансионному типу для временного комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, достигших совершеннолетия. Новые здания будут располагаться в шаговой доступности от Омского дома-интерната. Благодаря этому новоселы смогут рассчитывать на весь спектр необходимой социальной и медицинской помощи, а также пользоваться местной библиотекой, столовой, кинозалом, компьютерными классами, мастерскими и спорткомплексом.

Постояльцам окажут услуги по реабилитации, абилитации, организуют различные образовательные программы и социальное сопровождение. Все это поможет им адаптироваться к самостоятельной жизни.

Первую очередь домов планируется сдать в эксплуатацию уже в следующем году. На первом этапе проекта новоселами социальной деревни смогут стать около 75 человек.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии россиян по состоянию на начало года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц. Между тем, средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составляет 20 153,9 рубля в месяц.

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