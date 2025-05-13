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15:34, 13 мая 2025Россия

В России врачи записывались друг к другу на прием ради отдыха на майских праздниках

В Красноярском крае врачи записывались друг к другу на прием, чтобы не работать
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярском крае врачей одной из поликлиник уличили в записи друг к другу на прием ради отдыха на майских праздниках. Об этом сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в Telegram.

По его словам, о таком случае в ходе заседания комитета рассказала министр здравоохранения региона Наталия Говорушкина. Записываясь друг к другу в праздничные дни, медики лишали пациентов возможности попасть к врачу. «В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей. Это, конечно, стыдобища», — возмутился Зайцев.

ЖЗЛ
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