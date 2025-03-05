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14:04, 5 марта 2025Россия

Клиентка российской сети клиник случайно заметила оскорбления в пометках к своей медкарте

Mash: Клиентку клиники в Уфе оскорбили в примечаниях к медкарте
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Уфе клиентку крупнейшей в городе сети клиник «МЕГИ» оскорбили в примечаниях к медкарте. Об этом пишет Mash Batash в Telegram.

Как рассказала россиянка, она обратилась в медучреждение, чтобы провести сыну компьютерную томографию, однако, с ее слов, врачи обследовали не ту область. Тогда женщина пошла с жалобой к заведующей клиники, на компьютере которой случайно заметила пометку в своей медкарте: «Чокнутая, депрессия, злая тетка, истеричка, работать со страховой не умеет, ******** [психически не здоровая]».

Как пишет издание, через месяц клиника извинилась перед клиенткой. Кроме того, ее представители заявили, что виновник инцидента уволен, а оскорбления удалены. В свою очередь, женщина дошла до Верховного суда с требованием возместить моральный вред, однако получила отказ.

В 2022 году похожий случай произошел в Алтайском крае. Там матерное слово нашли в медицинской карте 90-летней пенсионерки. Как выяснилось, надпись оставили врачи из-за частных вызовов скорой помощи к страдающей бронхиальной астмой и гипертонией пожилой женщине.

ЖЗЛ
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