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17:46, 13 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали участника террористического сообщества

В ЛНР задержали участника террористического сообщества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали участника террористического сообщества. Об этом «Ленте.ру» следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Он обвиняется по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, он прошел специализированную подготовку на территории Украины, затем вступил в батальон «Донбасс» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). С июня 2019 принимал участие в боевых действиях против жителей Луганской и Донецкой народных республик, принуждая их к отказу от волеизъявления о самоопределении.

Его задержали сотрудники ФСБ на территории ЛНР. На допросе полностью признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по закреплению доказательной базы и проверяется его причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что в России осудили пятерых участников террористической организации за подготовку теракта.

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