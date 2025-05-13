В США назвали «самый обнадеживающий момент» за весь период конфликта на Украине

В США назвали встречу РФ и Украины в Турции самым обнадеживающим моментом

Возможная встреча представителей России и Украины в Турции 15 мая может стать «самым обнадеживающим моментом» за весь период украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает РИА Новости.

«Эта встреча, которая может состояться в четверг, — действительно самый обнадеживающий момент за последние три года этой бесконечной и, по сути, ненужной войны», — сказал он.

Уитакер подчеркнул необходимость скорейшего прекращения боевых действий и заявил, что в ходе переговоров обеим сторонам придется пойти на уступки. Он отметил, что итоговая сделка вряд ли устроит и Москву, и Киев, но «мир всегда лучше войны».

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая. Он также подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре заявил о готовности к прямым переговорам с российской стороной, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.