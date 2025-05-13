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04:30, 13 мая 2025Мир

В США заявили о планах ЕС дождаться переговоров России и Украины

Bloomberg: ЕC подождет встречи в Турции, прежде чем просить США о санкциях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Политики Европейского союза (ЕС) готовы подождать встречи России и Украины в Турции, прежде чем просить США о санкциях против РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Вашингтон в данный момент не определился относительно дальнейших действий в отношении РФ. В связи с этим, США предпочитают сначала дать России и Украине возможность провести прямые переговоры, а затем уже принимать решения.

Ранее издание «Страна.ua» писало, что президент США Дональд Трамп, поддержав предложение России о переговорах, тем самым обнулил ультиматум в отношении Москвы Владимира Зеленского и стран Евросоюза. Таким образом Вашингтон «разрушил стратегию по "принуждению" президента России Владимира Путина к миру».

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