Военный высказался о задачах ВС РФ под Днепром

Военный эксперт Дандыкин: Действия РФ под Днепром будут зависеть от переговоров

Город Днепр, к границам которого подходят российские военные, является одним из крупнейших промышленных центров Украины, а также обеспечивает снабжение ряда группировок войск ВСУ, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По этой причине, по его словам, регион может быть интересен ВС РФ.

«Если противник будет проявлять агрессию, надо будет переправляться через Днепр и идти дальше. А на той стороне есть очень интересные города, которые и логистикой занимаются, и донецкую группировку войск ВСУ снабжают. Город Днепр также является крупным промышленным центром, который так интересен президенту США Дональду Трампу. Там и металлургия, и много полезных ископаемых», — сказал Дандыкин.

Действия российских военных после выхода к границе Днепропетровской области, по словам военного эксперта, во многом будут зависеть от переговорного процесса. Он не исключил, что в регионе также может быть создана буферная зона.

«Посмотрим, как все будет складываться. Только что ведь перемирие прошло. Будем смотреть, как дальше сложится, что будет происходить на этой неделе. Но в любом случае, Днепр — один из важнейших городов», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские войска в ходе успешных наступательных действий на покровском направлении сократили до одного километра расстояние от своих позиций до границ Днепропетровской области. Также сообщалось, что военные наступают в ДНР на всей протяженности фронта.

