Выяснена скрытая причина возникновения аллергии

Allergy: Агрессивные Th2-клетки способствуют развитию аллергии у городских детей

Ученые из Медицинского центра Университета Рочестера выявили ранее неописанную подгруппу Т-клеток, которая может играть ключевую роль в развитии аллергии у детей. Исследование, опубликованное в журнале Allergy, проливает свет на то, почему дети, растущие в городах, чаще страдают от аллергических заболеваний, чем их ровесники из сельской местности.

Исследователи изучали кровь младенцев из городских районов и представителей фермерской общины старообрядцев из штата Нью-Йорк, где уровень аллергий значительно ниже. У городских детей был обнаружен избыток агрессивных Th2-клеток с ярко выраженным провоспалительным профилем. Именно этот тип иммунных клеток, как показало исследование, склонен ошибочно атаковать безвредные вещества — например, пищевые продукты, — вызывая аллергическую реакцию.

Напротив, у детей из сельской местности в крови преобладали регуляторные Т-клетки, которые сдерживают избыточную активность иммунной системы. По мнению авторов, ключевым фактором может быть разница в составе микробиоты кишечника: фермерская среда с обилием микробного воздействия способствует формированию более устойчивого иммунитета.

Автор исследования подчеркивает, что новые данные открывают путь к созданию методов ранней диагностики и профилактики аллергии, включая разработку пробиотиков и микробиомных терапий.