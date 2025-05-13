Загоревшийся в российском аэропорту автобус попал на видео

В аэропорту Казани на видео очевидцев попал загоревшийся пассажирский автобус. Кадры опубликовали в Telegram-канале «В Казани поймут».
По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, двигатель машины загорелся на перроне первого терминала. Огонь удалось устранить силами пожарной службы аэропорта.
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Пострадавших нет. Пассажиров эвакуировали и вывезли на другом автобусе. На данный момент прокуратура устанавливает причины возгорания.
Ранее сообщалась, что в российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотников. В московском аэропорту Домодедово задержали 80 и отменили 28 рейсов, во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов.