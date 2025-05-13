Spectator: Зеленский переключит внимание с США на страны Европы

Президент Украины Владимир Зеленский переключит внимание с США на страны Европы, рассчитывая на более стабильную поддержу с их стороны. Об этом сообщает издание Spectator.

«Вместо того чтобы добиваться расположения Белого дома или открыто заигрывать с Кремлем, Зеленский теперь стремится заручиться единой европейской поддержкой», — говорится в сообщении.

При этом издание подчеркивает, что возможные переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле, скорее всего, будут использованы Зеленским не для урегулирования конфликта, а с целью выставить Россию как «непримиримую сторону».

Ранее появилась информация о том, что президент Украины не готов встречаться с кем-то из представителей России, кроме президента Владимира Путина, в Стамбуле. По его мнению, встречи на более низком уровне менее результативны и бессмысленны.