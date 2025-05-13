Зеленский заявил о поддержке Украины Китаем

Зеленский: Украина получила сигнал от Китая о поддержке 30-дневного перемирия

Китай поддерживает предложение Украины о 30-дневном прекращении огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина», — сообщил политик.

Лидер Украины заявил, что Китай и другие страны поддержали идею о полном прекращении огня. По его словам, этот шаг был необходим для создания безопасной обстановки в регионе в период пребывания в столице России мировых лидеров, с 8 по 10 мая. Зеленский также отметил, что Украина всегда выполняет свои обещания, поэтому не совершила удары по параду Победы, якобы несмотря на пропаганду со стороны Москвы.

Ранее стало известно, что украинская сторона обвинила Китай в «поддержке агрессии». Такое заявление Киев сделал из-за участия почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде Победы на Красной площади в Москве.