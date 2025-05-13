Звезда «Универа» в бикини поплавала в море

Актриса Мария Кожевникова поплавала в синем бикини в море

Российская актриса Мария Кожевникова поплавала в море в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,9 миллиона подписчиков.

40-летняя звезда популярного телесериала «Универ» предстала на видео в синем бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера-бандо. Кроме того, она завязала волосы в высокий пучок и надела соломенный козырек. При этом знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.

Ранее в мае звезда «Универа» рассказала о похудении на 10 килограммов с помощью аналога «Оземпика». Мария Кожевникова заявила, что сбросила лишний вес с помощью препарата для лечения избыточного веса и ожирения «Велгия».