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22:01, 14 мая 2025Ценности

Белла Хадид обнажила грудь для Vogue

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Steven Meisel / Vogue

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась топлес для британской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

28-летнюю манекенщицу запечатлели с обнаженной грудью, которую она прикрыла рукой. Также ей сделали небрежную объемную укладку и макияж smoky eyes.

Кроме того, знаменитость примерила в рамках съемки прозрачное макси-платье без бюстгальтера и сплетенные из металлических элементов кроп-топ и юбку без нижнего белья.

В апреле Белла Хадид в прозрачном топе без бюстгальтера прогулялась по Нью-Йорку.

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