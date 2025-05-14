Бывший финансовый директор энергокомпании России покончил с собой

Экс-топ-менеджер «РАО ЭС Востока», обвиняемый в растрате, совершил суицид

Бывший топ-менеджер компании «РАО "Энергетические системы (ЭС) Востока"» Алексей Яковлев, находящийся под судом, покончил с собой. Об этом сообщила адвокат Маргарита Куделинская газете «Коммерсантъ».

По ее словам, суицид был совершен 12 мая. Яковлев, занимавший пост финансового директора энергокомпании, находился по подпиской о невыезде, уточняет «Вести. Приморье». Его судили за пособничество и подстрекательство к растрате денежных средств. На 15 мая была назначено оглашение приговора во Фрунзенском суде Владивостока.

По версии следствия, в период с 2009-го по 2015 год руководство РАО ЭС Востока похитили 687 миллионов рублей путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и под видом благотворительных пожертвований. В декабре 2023 года суд оправдал Яковлева, однако это решение было оспорено прокуратурой и в итоге отменено. Судебный процесс начался заново.

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