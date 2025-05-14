Додик пообещал россиянам отличный отпуск

Додик: Россияне могут провести летний отпуск в Республике Сербской

Россияне могут провести летний отпуск в Республике Сербской и будут чувствовать себя там в полной безопасности. Об этом заявил президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС

«Конечно, и добро пожаловать в Республику Сербскую. Я уверен, что все те, кто приедет к нам, почувствуют братское отношение братского народа и будут в абсолютной безопасности», — ответил политик на соответствующий вопрос.

Ранее президент Республики Сербской заявлял, что готов пригласить российского лидера Владимира Путина с ответным визитом в Баня-Луку, когда это позволит сделать международная обстановка.

До этого Додик прилетал в Москву на празднование Дня Победы наряду с другими мировыми лидерами.