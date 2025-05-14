Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:46, 14 мая 2025Мир

Додик пообещал россиянам отличный отпуск

Додик: Россияне могут провести летний отпуск в Республике Сербской
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россияне могут провести летний отпуск в Республике Сербской и будут чувствовать себя там в полной безопасности. Об этом заявил президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС

«Конечно, и добро пожаловать в Республику Сербскую. Я уверен, что все те, кто приедет к нам, почувствуют братское отношение братского народа и будут в абсолютной безопасности», — ответил политик на соответствующий вопрос.

Ранее президент Республики Сербской заявлял, что готов пригласить российского лидера Владимира Путина с ответным визитом в Баня-Луку, когда это позволит сделать международная обстановка.

До этого Додик прилетал в Москву на празднование Дня Победы наряду с другими мировыми лидерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о судьбе шести тысяч пропавших на СВО бойцов. Где они сейчас?

    Блогер-миллионник Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег

    Упавшего на кондиционер многоэтажки в Москве мужчину обвинили в изнасиловании

    Стало известно об отсутствии Лаврова в делегации на переговорах в Стамбуле

    Стало известно о ракетной опасности в Крыму

    Скончался основатель компании «У Палыча»

    Известные российские актеры сообщили о покупке квартиры

    Госдума рассмотрела законопроект об объемах платного обучения в вузах

    Потерявший мать лосенок пришел за помощью к людям в российском регионе

    ЦБ понизил курс доллара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости