Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:55, 14 мая 2025Силовые структуры

Два россиянина под видом поставок лимонов вывели за рубеж 118 миллионов рублей и попались

В Петербурге поймали коммерсантов за вывод ₽118 млн в Центральную Азию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержаны двое коммерсантов, которые вывели более 118 миллионов рублей в Центральную Азию под видом поставки лимонов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Задержанным — 29 и 39 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По данным правоохранителей, они заключили внешнеторговый контракт на поставку овощей и фруктов с компанией из Центральной Азии. На основании него в качестве предоплаты перевели контрагенту 118 миллионов 613 тысяч 480,05 рублей. После этого они поставили контракт на учет в финансово-кредитное учреждение для того, чтобы провести валютный контроль импортных поставок. Затем на счет иностранного контрагента они совершили восемь денежных переводов, при этом, указанный в контракте товар на территорию России не поставлялся. Кроме того, силовики выяснили, что фигурирующая в контракте в качестве покупателя российская компания фактически не существует, а ее руководство постоянно меняется. В результате, оперативники установили, что в фигуранты предоставили в кредитную организацию недостоверные сведения. У них были проведены обыски, по итогам которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника.

Ранее сообщалось, что в Самаре суд приговорил бывшего руководителя строительно-монтажного треста к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бразильский спецборт приземлился в Москве

    В Дагестане начались посадки после подарка Лукашенко

    Названы любимые места для свиданий россиян

    В российском городе рухнуло здание

    Воздушный шар загорелся в воздухе вместе с людьми и попал на видео

    В Госдуме рассказали о будущем без отключений горячей воды

    Садальский раскритиковал москвичей

    У бывшего мэра российского города Ширшиной прошли обыски

    В Испании задержали бывшего заместителя секретаря СНБО Украины

    Мирошник назвал возможную основу для мирных договоренностей России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости