Эксперты определили вызывающие воспаление десен продукты

EuroPerio11: Фастфуд и сладкая газировка могут стать причиной проблем с деснами

Фастфуд и сладкая газировка могут стать не только причиной лишнего веса, но и проблем с деснами. Ученые из Университета Турку выяснили: про-воспалительное питание — с избытком сахара, обработанных углеводов и вредных жиров — повышает уровень С-реактивного белка, ключевого маркера хронического воспаления, и увеличивает риск развития пародонтита. Результаты опубликованы в виде препринта на портале EuroPerio11.

В исследовании участвовали более 3300 человек, за состоянием их здоровья наблюдали в течение 11 лет. Добровольцев разделили на группы по типу питания и состоянию десен. Оказалось, что у тех, кто регулярно употреблял сладкие напитки, выпечку и фастфуд, особенно при уже имеющемся пародонтите, уровень воспаления был значительно выше и сохранялся стабильно в течение всего периода наблюдения.

Ученые отмечают, что лишний вес может дополнительно усиливать воспаление, но сам по себе рацион уже оказывает ощутимое влияние.

Исследование подтвердило: про-воспалительное питание усиливает пародонтит и общее воспаление в организме. Здоровье десен зависит не только от гигиены, но и от рациона — особенно при длительном потреблении сахара, фастфуда и обработанных продуктов.