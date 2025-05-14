Финляндия решила перейти на стандартную ширину ж/д колеи для военной мобильности

Yle: Финляндия решила перейти на стандартную ширину ж/д колеи 1435 мм

Финляндия решила перейти на стандартную ширину железнодорожной колеи для военной мобильности, об этом пишет портал Yle со ссылкой на финского министра транспорта и связи Лулу Ранне.

Планируется изменить ширину между рельсами до западноевропейского образца 1435 миллиметра, решение правительство должно принять до 2027 года. После этого работы начнутся на северо-западе страны.

«Это не просто финский вопрос, а совместный проект всей Европы и НАТО», — подчеркнула Ранне. Отмечается, что в основе изменений лежит необходимость повышения безопасности поставок и военной мобильности, а также развитие связей со Швецией и Норвегией.

Евросоюз готов поддержать финансирование и внести до 50 процентов на планирование и 30 процентов на строительство. Министр транспорта уточнила, что проект вряд ли будет реализован в течение пяти лет, планы существуют до конца десятилетия, а в 2032 году ожидается начало строительства.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что в Финляндии готовы помочь США создать флот ледоколов при поддержке которого Штаты рассчитывают доминировать в Арктике.