Раскрыто стремление Финляндии помочь США доминировать в Арктике

WSJ: Финляндия готова помочь США построить ледоколы для доминирования в Арктике

В Финляндии готовы помочь США создать флот ледоколов при поддержке которого Штаты рассчитывают доминировать в Арктике. Эти стремления стран раскрыла газета Wall Street Journal.

По данным издания, президент США Дональд Трамп считает Арктику зоной будущей торговли и конфликтов. Чтобы доминировать в регионе, он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов, но при реализации задачи возникли трудности, говорится в статье.

WSJ отмечает, что финские компании в частности Aker Arctic готовы помочь США построить корабли для будущего доминирования в Арктике.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп за игрой в гольф обсудил ледоколы с президентом Финляндии Александром Стуббом. В частности, речь шла о покупке и разработке новых моделей кораблей для освоения Арктики.