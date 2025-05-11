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15:50, 11 мая 2025Мир

Раскрыто стремление Финляндии помочь США доминировать в Арктике

WSJ: Финляндия готова помочь США построить ледоколы для доминирования в Арктике
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wikipedia

В Финляндии готовы помочь США создать флот ледоколов при поддержке которого Штаты рассчитывают доминировать в Арктике. Эти стремления стран раскрыла газета Wall Street Journal.

По данным издания, президент США Дональд Трамп считает Арктику зоной будущей торговли и конфликтов. Чтобы доминировать в регионе, он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов, но при реализации задачи возникли трудности, говорится в статье.

WSJ отмечает, что финские компании в частности Aker Arctic готовы помочь США построить корабли для будущего доминирования в Арктике.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп за игрой в гольф обсудил ледоколы с президентом Финляндии Александром Стуббом. В частности, речь шла о покупке и разработке новых моделей кораблей для освоения Арктики.

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