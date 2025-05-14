Глава МИД Турции рассказал о диалоге сторон конфликта на Украине перед переговорами

Фидан: Стороны конфликта на Украине пытаются согласовать позиции

В преддверии переговоров в Стамбуле стороны конфликта на Украине пытаются согласовать позиции, стараясь не уступать их. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Каждый хочет сохранить свою базу. Для нас важно обеспечение прекращения огня, проведение систематического переговорного процесса. Это важный аспект для нашего региона», — рассказал министр о диалоге сторон перед встречей.

Фидан отметил, что питает надежды на переговорный процесс. По его словам, у участников есть необходимые намерения, но нужно доверие. «Переговорный процесс по Украине нуждается в участии акторов, которым можно доверять, Турция — один из них», — заключил глава турецкого МИД.

Ранее Фидан рассказал, что конкретный формат переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине на данный момент еще не определен, поскольку делегации с российской и украинской сторон находятся на этапе формирования. Он также вновь подчеркнул стремление Анкары как можно скорее урегулировать украинский кризис.