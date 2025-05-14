МИД Турции рассказал о деталях переговоров по Украине в Стамбуле

Глава МИД Турции Фидан: Формат переговоров по Украине в Стамбуле не определен

Конкретный формат переговоров в Стамбуле по урегулированию на Украине на данный момент еще не определен, поскольку делегации с российской и украинской сторон находятся на этапе формирования. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, его слова передает ТАСС.

«Формат переговоров между Россией и Украиной пока что еще не определен окончательно, но мы рассчитываем на их успех», — отметил дипломат.

Фидан также вновь подчеркнул стремление Анкары как можно скорее урегулировать украинский кризис.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что вопросы и повестка на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будут связаны с конкретным составом делегации. Он добавил, что российское генеральное консульство совместно с властями Турции организуют конкретную площадку переговоров.