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14:38, 14 мая 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины обсудил с коллегой из Нидерландов ситуацию на фронте

Глава МИД Украины Сибига созвонился с коллегой из Нидерландов Вельдкампом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига созвонился с коллегой из Нидерландов Каспаром Вельдкампом и обсудил ситуацию на фронте, а также подготовку к переговорам. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

«Проинформировал Каспара Вельдкампа об актуальной ситуации на поле боя и мирных усилиях. (...) Согласовали будущие контакты и усилия, а также обсудили предстоящий саммит НАТО в Гааге», — приводятся в публикации слова министра иностранных дел Украины.

Он добавил, что призвал Европу оказать «сильное давление на Москву» в случае, если президент России Владимир Путин откажется приехать на переговоры в Стамбуле 15 мая.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после завершения конфликта Киев собирается вступить в Европейский союз. Он добавил, что уже в 2025 году Украина намерена открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, необходимым для членства в объединении.

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