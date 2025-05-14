Изъятый у россиянина противотанковый гранатомет и ящик с гранатами попали на видео

В Сергиевом Посаде полиция обнаружила арсенал у местного жителя

В Сергиевом Посаде полиция изъяла у 51-летнего местного жителя арсенал. Оперативное видео с оружием предоставили «Ленте.ру» в областном главке МВД.

На кадрах видны ящики с патронами и гранатами, противотанковый гранатомет, мины. Мужчину заводят в металлическую клетку.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В его квартире и сейфе полицейские обнаружили сигнальные мины, противотанковый гранатомет, 169 патронов, семь гранат и их составные части.

Эксперты установили, что гранаты пригодны для производства взрывов, а патроны являются боевыми. При этом мины не подлежат применению.

12 мая сообщалось, что в Челябинской области сотрудники ФСБ ликвидировали тайник с винтовками, более 300 боеприпасами различного калибра, взрывчатым веществом и тремя электродетонаторами. Задержаны трое мужчин.