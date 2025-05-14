«Калашников» представил форму «Новатор»

«Калашников» представил новую форму комплекта «Новатор»

Концерн «Калашников» представил новую форму комплекта «Новатор». Об этом сообщает ТАСС.

В компании заметили, что обмундирование «прошло большой путь развития». «Наша компания активно поставляет боевую одежду, есть обратная связь, хорошие отзывы», — сказал генеральный директор концерна Алан Лушников в парке «Патриот».

Руководитель добавил, что специалисты компании на постоянной основе посещают зону специальной военной операции, где получают обратную связь от российских бойцов.

Ранее Telegram-канал «Военный обзор» заметил, что солдаты корейской народной армии (КНА), которые выполняли задачи в Курской области, использовали российские автоматы АК-12 и бронежилеты «Модуль-Кокон».

В декабре «Калашников» сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) разработал новый автоматизированный мишенный комплекс (АМК) с элементами искусственного интеллекта (ИИ) «Новатор» для тренировки стрелков.