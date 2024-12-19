«Калашников» разработал мишень с ИИ для тренировки стрелков

«Калашников» разработал мишенный комплекс «Новатор» с ИИ для тренировки стрелков

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») разработал новый автоматизированный мишенный комплекс (АМК) с элементами искусственного интеллекта (ИИ) «Новатор» для тренировки стрелков. Об этом сообщили в концерне.

«Разработка предназначена для повышения эффективности использования стрелкового вооружения. В состав АМК входят акустическая мишень, падающая мишенная установка типа УМУ-С-127 с закрепленной на ней типовой мишенью, интерфейсный блок и персональная электронно-вычислительная машина для управления работой комплекса», — говорится в сообщении.

Комплекс способен фиксировать количество и места попаданий в плоскости мишени, разделять первые и последующие выстрелы, а также фиксировать близкие промахи. «Новатор» заменит используемую сейчас методику сбора данных, основанную на стрельбе окрашенными пулями по стационарным щитам.

Начальник НИЦ испытаний и экспериментальных исследований вооружения, военной и специальной техники ЦНИИточмаш Сергей Карасев подчеркнул, что система включает в себя элементы ИИ. Возможности «Новатора» позволяют использовать его не только для испытаний оружия, но и для отработки навыков меткой стрельбы. Программное обеспечение АМК собирает и структурирует данные, поэтому инструкторы смогут анализировать динамику успехов стрелков.

В октябре стало известно, что ЦНИИточмаш поставил заказчику АМК «Индикатор». Комплекс позволяет рассчитывать характеристики точности и кучности стрельбы.