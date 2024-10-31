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18:29, 31 октября 2024Наука и техника

«Калашников» поставил «Индикатор» заказчику

«Калашников»: ЦНИИточмаш поставил мишенный комплекс «Индикатор» заказчику
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») поставил заказчику автоматизированный мишенный комплекс (АМК) «Индикатор». Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что специалисты ЦНИИточмаш завершили работы по установке «Индикатора» на предприятии заказчика.

«Индикатор», который является инициативной разработкой института, изготовлен с использованием отечественных комплектующих. Также в комплексе применили оригинальное программное обеспечение.

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«Комплекс предназначен для бесконтактного измерения координат пуль в мишенной плоскости и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы, не имеет отечественных аналогов», — говорится в сообщении. АМК представляет собой виртуальную мишень, которая работает на основе принципа акустической локации ударной волны сверхзвуковых объектов. В концерне подчеркнули, что использование «Индикатора» повышает производительность испытаний.

Ранее в октябре стало известно, что ЦНИИточмаш начал поставку заказчику прицелов-приборов наблюдения 1П45-1 для противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

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