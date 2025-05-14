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11:15, 14 мая 2025Ценности

Мать покалеченной в Дубае модели Ковальчук рассказала о ее состоянии

Aif.ru: Покалеченная в Дубае модель Мария Ковальчук проходит реабилитацию
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ae3marylu

Мать искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук Анна рассказала о ее состоянии. На эту тему она высказалась в разговоре с aif.ru.

По словам женщины, на данный момент пострадавшая манекенщица проходит реабилитацию. «Больше ничего сказать не могу», — подчеркнула собеседница издания и добавила, что лечение девушки будет проходить еще долгое время.

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Других подробностей о состоянии дочери Анна Ковальчук не раскрыла.

В марте было высказано предположение, что Ковальчук могла быть участницей «Порто-Пати» — VIP-вечеринки с извращениями и насилием. Близкие пропавшей считают, что ее могли специально заманить на «тусовку», за участие в подобном мероприятии она могла заработать «десятки тысяч долларов».

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