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08:00, 14 мая 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло у берегов Мексики

USGS: Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Мексики
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Мощное землетрясение произошло у западного побережья Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки рядом с латиноамериканской страной зафиксировали во вторник, 13 мая, в 14:43 по местному времени (23:43 мск). Магнитуда землетрясения достигала 5,9 баллов — его можно считать сильным.

Эпицентр находился в 295 километров к северо-западу от небольшого города Ла-Крус-де-Лорето. Очаг залегал на глубине 10 километров. О разрушениях и пострадавших информация не уточнялась. Угрозу цунами в стране не объявляли.

Ранее два землетрясения произошли рядом с итальянским Неаполем. Первое землетрясение во вторник, 13 мая, в 12:07 по местному времени (13:07 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 4,4. Чуть позже случилось еще одно землетрясение магнитудой 3,5.

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