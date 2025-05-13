Два землетрясения произошли в европейской стране

Ingv: В Италии произошли землетрясения магнитудой 4,4 и 3,5

Два землетрясения произошли в районе итальянского Неаполя. О подземных толчках в европейской стране сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Первое землетрясение зафиксировали во вторник, 13 мая, в 12:07 по местному времени (13:07 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 4,4. Чуть позже случилось еще одно землетрясение магнитудой 3,5.

Эпицентр этих событий находился к западу от Неаполя в его пригородах, а очаг залегал на глубине трех километров. Жители ближайших населенных пунктов рассказали, что ощутили подземные толчки. В целях предосторожности власти региона эвакуировали крупный неаполитанский университет Фридриха II, а также несколько школ. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее землетрясение произошло в Авачинском заливе Тихого океана. Магнитуда подземных толчков достигала 4,8. В населенных пунктах Камчатского края ощущались подземные толчки силой до трех баллов.