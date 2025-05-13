Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:51, 13 мая 2025Экономика

В заливе Тихого океана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю в беседе с РИА Новости.

По данным министерства, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Очаг залегал на глубине 68 километров и на расстоянии 69 километров от Петропавловска-Камчатского.

Ранее у берегов Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5 с угрозой цунами.

До этого стало известно о землетрясение в Стамбуле — повреждения получили 4295 зданий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным. Эрдоган сообщил, что будет рад принять делегации России и Украины

    Популярную стримершу атаковали в прямом эфире

    Сильный лесной пожар в Амурской области подобрался вплотную к трассе

    Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить членства Украины в НАТО

    «Учительнице года» дали пожизненный срок за секс с 12-летним учеником

    Раскрыта единственная доказанная наукой привычка для замедления старения

    Китайская орбитальная станция получит новые модули

    Украинец открыл огонь по сотруднику ТЦК из-за проверки документов

    В заливе Тихого океана произошло землетрясение

    Российские бойцы ликвидировали женский расчет БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости