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17:27, 2 мая 2025Среда обитания

Южную Америку охватило землетрясение

У берегов Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗемлетрясение в Стамбуле
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

У берегов Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5 с угрозой цунами. Об этом со ссылкой на заявление чилийских властей сообщает журнал Barron's.

По имеющейся информации, власти Чили распорядились провести эвакуацию людей из южных регионов страны.

«Мы призываем к эвакуации побережья по всему региону Магалленес (юг Чили, — прим. «Ленты.ру»)», — написал на своей странице в соцсети Х чилийский президент Габриэль Борич.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Стамбуле в начале мая повреждения получили 4295 зданий.

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