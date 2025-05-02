Южную Америку охватило землетрясение

У берегов Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5

У берегов Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5 с угрозой цунами. Об этом со ссылкой на заявление чилийских властей сообщает журнал Barron's.

По имеющейся информации, власти Чили распорядились провести эвакуацию людей из южных регионов страны.

«Мы призываем к эвакуации побережья по всему региону Магалленес (юг Чили, — прим. «Ленты.ру»)», — написал на своей странице в соцсети Х чилийский президент Габриэль Борич.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Стамбуле в начале мая повреждения получили 4295 зданий.