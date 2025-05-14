STCrypt: Мошенники обманывают россиян под видом доставки с ПВЗ маркетплейсов

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом доставки с пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Об этом рассказала генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, злоумышленники звонят жертве с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее, и требуют номера СНИЛС, ИНН или код из СМС. После такого разговора в дело вступает второй участник под видом правоохранительных органов и сообщает про взлом аккаунта на Госуслугах. Он убеждает перевести деньги на специальный счет или передать наличными якобы сотрудникам полиции. При этом сам аккаунт не тронут, а сообщение приходит с фейкового номера.

Верестникова отметила, что люди боятся взятия кредита на их имя через Госуслуги, а вся безопасность заключается в коде из СМС. «И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ — достаточно просто ввести в заблуждение гражданина», — заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с полисами ОМС. Злоумышленники начали звонить гражданам под предлогом замены этого документа с бумажного на электронный. Если человек соглашается, то его просят установить на телефон мобильное приложение, которое якобы относится к Минздраву России. На самом деле эта программа содержит вирус, который позволяет мошенникам получить доступ к банковскому приложению жертвы и похитить деньги.