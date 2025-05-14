Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 14 мая 2025Россия

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом доставки с пунктов выдачи заказов

STCrypt: Мошенники обманывают россиян под видом доставки с ПВЗ маркетплейсов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Мошенники придумали новую схему обмана россиян под видом доставки с пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Об этом рассказала генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, злоумышленники звонят жертве с предложением доставить на дом товары, заказанные ранее, и требуют номера СНИЛС, ИНН или код из СМС. После такого разговора в дело вступает второй участник под видом правоохранительных органов и сообщает про взлом аккаунта на Госуслугах. Он убеждает перевести деньги на специальный счет или передать наличными якобы сотрудникам полиции. При этом сам аккаунт не тронут, а сообщение приходит с фейкового номера.

Верестникова отметила, что люди боятся взятия кредита на их имя через Госуслуги, а вся безопасность заключается в коде из СМС. «И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ — достаточно просто ввести в заблуждение гражданина», — заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с полисами ОМС. Злоумышленники начали звонить гражданам под предлогом замены этого документа с бумажного на электронный. Если человек соглашается, то его просят установить на телефон мобильное приложение, которое якобы относится к Минздраву России. На самом деле эта программа содержит вирус, который позволяет мошенникам получить доступ к банковскому приложению жертвы и похитить деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Извинений точно недостаточно». Путин назвал условия возвращения крупных иностранных компаний в Россию

    Российский осужденный получит срок за пропаганду идеи АУЕ

    Эскортница раскрыла основные признаки мужских измен

    В России создали модульный беспилотник F1

    В Турции допустили серию встреч делегаций России и Украины

    Ученые выяснили год исчезновения жизни на Земле

    На юге ДНР в плен сдались 10 украинских военных

    В Британии оценили предложение Путина о переговорах

    Минобороны заявило о новых воздушных атаках ВСУ на Россию

    Известная телеведущая рассказала о состоянии после сложной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости