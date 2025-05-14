Мостовой раскритиковал судейство в финале пути РПЛ Кубка России

Мостовой: Арбитры издевались над футболом в финале пути РПЛ Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал в своем Telegram-канале судейство во втором матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

По его мнению, арбитры издевались над футболом в моменте с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 42-й минуте. «Как можно назначать пенальти, когда человеку случайно мяч чиркает по какой-то руке, которую он даже не видит? Вы что делаете?» — задался он вопросами.

Мостовой назвал это беспределом. «Что тогда защитнику сделать с руками? Вообще, может, отрубить их, отрезать? Я не понимаю», — добавил он, отметив, что болеет не за «Зенит», а за футбол.

Встреча прошла в Москве и завершилась в основное время со счетом 2:0 в пользу хозяев. Чтобы определить лучшего по итогам двух матчей, была проведена серия пенальти, в которой также сильнее оказался ЦСКА (4:3).

Армейцы вышли в финал Кубка России, который пройдет 1 июня на столичном стадионе «Лужники». Соперником ЦСКА станет победитель финала пути регионов, в котором встретятся московский «Спартак» и «Ростов».