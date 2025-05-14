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02:15, 14 мая 2025Забота о себе

Мужчины вспомнили о своих самых неожиданных сексуальных партнершах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom

Мужчины вспомнили о своих сексуальных партнершах, половые контакты с которыми считают самыми неожиданными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали о сексе с практически полными незнакомками.

Подруга соседа моего друга не говорила ни слова по-английски. Я улыбнулся ей во время домашней вечеринки, а через два часа она схватила меня за руку и повела в гостевую спальню

Active-Strawberry-37пользователь Reddit

Немало мужчин признались, что страстный секс у них случался с людьми, которые когда-то вызывали неприязнь.

Коллега, которая мне никогда не нравилась. Однажды нас заставили работать вместе. Оказалось, с ней очень приятно работать и общаться. Одно привело к другому, и вот мы уже 13 лет вместе

CJLogix
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Наконец, огромное количество историй посвящено первой школьной или студенческой любви, с которой довелось встретиться через много лет.

Я встретил свою давнюю студенческую любовь. Мы несколько часов проговорили в баре — только я и она. Ее подруга подошла и спросила, не подвезти ли ее. Девушка сказала: «Нет, мы вернемся ко мне домой». У меня просто упала челюсть, это было так нелепо, так сексуально

stenny21пользователь Reddit

Ранее женщины перечислили неочевидные признаки, выдающие хороших любовников. Многие пользовательницы согласились, что интересная беседа, не касающаяся секса, выдает в мужчине внимательного любовника.

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