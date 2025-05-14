На Западе назвали главную проблему мирного соглашения по Украине

Reuters: Гарантии безопасности для Украины рискуют втянуть Запад в конфликт с РФ

Реальные гарантии безопасности для Украины рискуют втянуть Запад в прямое противостояние с Россией, а нереальные — оставить Киев без действенной защиты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Любые реальные гарантии безопасности для Украины затянут Запад в потенциальную войну с Россией, а любые нереальные гарантии оставят Украину без защиты», — сказано в сообщении.

Источники агентства отмечают, что этот вопрос, на данный момент, является главной проблемой текущих переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Reuters раскрыло содержание американского проекта мирного соглашения. В нем предполагается, что гарантами безопасности Украины станет специально сформированная группа европейских государств, к которой смогут присоединиться и страны за пределами Европы.

По сообщению агентства, страны Европы и Украина в своем ответном предложении по урегулированию потребовали от США гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО.