На Западе рассказали об угрожающей мирному урегулированию на Украине проблеме

Журналист Боуз: На Украине не с кем вести переговоры для разрешения конфликта

На Украине нет лиц, с которыми Россия могла бы вести переговоры об урегулировании конфликта. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что в связи с этим Москве, вероятно, придется решать конфликт военным путем. Журналист подчеркнул, что Россия не станет заключать невыгодную для нее сделку, чтобы задобрить США.

«Европейцы полностью заблуждаются относительно своих собственных возможностей и возможностей [президента Украины Владимира] Зеленского», — считает он.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам в Турции без президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Киев «готов к любым форматам переговоров и не боится встреч».