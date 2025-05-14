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16:26, 14 мая 2025Забота о себе

Россиян предупредили о серьезной опасности выпирающего живота

Терапевт Этлис: Выпирающий живот может указывать на инсулинорезистентность
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Юлия Этлис рассказала о серьезных заболеваниях, которые провоцируют выпирающий живот. Их она назвала россиянам в беседе с Пятым каналом.

Как объяснила Этлис, выпирающий живот может сигнализировать об инсулинорезистентности. Эта патология связана с появлением висцерального жира, повышающего риск развития инфарктов и инсультов — заболеваний, наиболее часто приводящих к ранней смерти, предупредила она.

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Кроме того, по словам врача, выпирающий живот может указывать на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Например, нарушение бактериального баланса в кишечнике может привести к различным аутоиммунным реакциям. В заключение Этлис посоветовала при наличии подобной проблемы проверить гормоны и исправить осанку, если она нарушена.

Ранее эндокринолог Виктория Елисеева рассказала о психологических установках, которые приводят к перееданию. По ее словам, если человек много ест, то проблему нужно искать в детстве.

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